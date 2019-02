Kjøkkensjef Heidi Bjerkan er dermed den første kvinne i Norge som har fått denne utmerkelsen og en stjerne i guiden. Ved siden av Credo i Trondheim driver hun også mat- og kulturhallen Vippa i Oslo. I fjor var hun dessuten en av ti nominerte til The Basque Culinary World Prize, en internasjonal hederspris som henger høyt i restaurantbransjen.

– Det viktigste er å vise hvor mange gode råvarer vi har, og ikke minst å lage bærekraftig mat, sa Bjerkan i sin takketale.

Håvard Jensen/Adresseavisa

Fagn er nykommer i Guide Michelin med sin første stjerne. Fagn-sjef Jonas Nåvik var lærling under Credos Heidi Bjerkan, og har jobbet beinhardt for å etablere restauranten som en av Nordens beste i de 18 månedene som er gått etter at den ble startet. Nå har han fått lønn for strevet.

– Dette er større enn OL-gull, men også en lagseier, sa en følelsesladet Nåvik da han mottok sin stjerne.

Beholder stjerner

Maaemo beholder sine tre stjerner, mens Galt på Frogner beholder sin stjerne. Det kom som en liten bombe da Galt fikk stjerne i fjor etter å ha vært åpen i rundt et halvt år. Björn Svensson er ikke ukjent med den typen heder: Stjernen har «fulgt ham» siden tidligere, da han drev Restaurant Oscars gate og senere Fauna.

Maaemo er i godt selsdkap: Bare Frantzen i Stockholm og Geranium i København har like mange.

Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

22 år som Michelin-restaurant

Bent Stiansen og Statholdergaarden beholder sin stjerne. Stedet, som er på førsteplass i vår kåring av byens 50 beste restauranter, kan dermed skryte av å være landets eldste Michelin-restaurant.

Noma med to stjerner

Restaurant Noma, som åpnet i nye lokaler for et år siden, regnes som verdens beste restaurant. Etter kveldens utdeling står den nå med to stjerner i Michelin-guiden.

Koks på Færøyene fikk en stjerne i fjor. I år fikk restauranten sin andre stjerne.

– Det er vanskelig å si hva det betyr. Å få en stjerne førte til mye oppmerksomhet, så jeg vet ikke helt hva det vil si å få en stjerne til, sier Poul Andrias Ziska, som ikke har noen planer om å utvide det lille restauranten med 24 plasser. Ziska, som er 28, mottok også den nye prisen for beste unge kokk.

Danske Henne Kirkeby Kro får den tredje og siste nye prisen «Welcome and Service Award»

Endelig tosifret

Etter kveldens utdeling har Norge gått fra åtte til ti stjerner i guiden: Statholdergaarden, Kontrast og Galt i Oslo beholder alle sin stjerne, i likhet med Omakase og Re-Naa i Stavanger. Nå har de altså fått følge av Credo og Fagn i Trondheim.

Norge ligger dermed fremdeles langt etter nabolandene: Både Sverige og Danmark har over 30 stjerner hver.