Januar er både slankemåneden og tiden for nyttårsløfter. Derfor bestemte vi oss for å følge opp tips fra våre lesere og sjekke spisesteder i de ulike bydelene.

Flere har nevnt Bjølsen sushi som et sted man får både billig og bra mat, ikke bare rå fisk og ris i ymse varianter, men også thairetter. Ikke nok med det, den var også en av fire kandidater i finalen da Osloby skulle kåre byens beste take away-sushi for seks år siden. Med slike anbefalinger var det bare å ta turen opp langs Maridalsveien opp til Bjølsen.