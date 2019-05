– Deilig! Det er utrolig mange uformelle spisesteder i byen med enkle stoler og sofaer, hvor man ikke orker å sitte lenge. Hos Fyr Bistronomi derimot, sitter man skikkelig behagelig. De har innmari gode stoler, mener spisefølget.

Fyr Bistronomi åpnet dørene for to år siden på Majorstuen, med en fin uteplass og et intimt og lunt kjellerlokale. Restauranten har, i internasjonal stil, en egen baravdeling, hvor man kan sette seg for en rask rett eller to. Vi får kjapt tildelt et bord og menyer fra en hyggelig servitør.