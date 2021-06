Restaurantanmeldelse: Nye Frogner-fristelser i gammelt lokale

Atelier Asian Tapas har hatt suksess i Mathallen. Nå står Frogner for tur.

Atelier Vietnamese Cuisine i Skovveien er en avlegger av populære Atelier Asian Tapas i Mathallen. Foto: Monica Strømdahl

Dagobert

Frogner ser ut til å oppleve en oppblomstring: Nye steder står i kø for å åpne denne sommeren og høsten. Ved Solli plass åpner Brasserie Coucou i august, og i de gamle lokalene til Galt kommer vinbaren Snadder og vin. Fly Chicken, Mano pizza og svenske Bastard burger utvider også virksomheten til Oslo vest.

Noen har også bukket under: Nabolagsgourmeten Godt Innafor måtte stenge dørene, og Atelier Vietnamese Cuisine har tatt over lokalet. Dette er en avlegger av populære Atelier Asian Tapas i Mathallen, og menyen bærer preg av at man også her satser på asiatisk mat med en gourmetvri.