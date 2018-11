– For en perle dette er! Vi har passert de gule murene rundt Prinds Christian Augusts Minde i Storgata og kommet inn på den åpne plassen der både puben Gåsa og Misfornøyelsesbaren har holdt til en stund. Nå har mannen bak spisestedene Taco Republica og Ben Reddik, Henrik J. Henriksen, åpnet restaurant i den eldste bygningen der; Mangelsgården fra 1698.

– For en spennende meny! Spisefølget leser gjennom menyen vi har fått tildelt på det bitte lille bordet i Mangelsgårdens innerste rom. Her er vegger malt i en fin grønnfarge, trebord uten duker, middels høy musikk på anlegget og store vinskap på den ene siden. Her er også noen koselige, hvite benker med plass til to personer.