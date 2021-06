Restaurantanmeldelse: Ikke gå forbi Issho!

Japanske lykter, plakater og veggmalerier skaper stemning i Isshos store restaurantlokale i Strøket. Foto: Morten Uglum

Strøket har fått en ny brun bar, denne serverer sake og nydelig japansk tapas.

Den lille handlepassasjen Strøket, som i flere tiår har vært ganske så døll, har i det stille opplevd rene barbonanzaen. «Verdenskjente» Angst bar ligger her, det samme gjør kulturscenen Uhørt og Perestrojka bar. Og siden august i fjor har japanske lykter og nips lyst opp utenfor matbaren Issho.

Isshos lokaler er store og luftige, med høye bord spredt utover to nivåer, røft dekorert med plakater, lykter og veggmalerier med motiver fra japansk populærkultur.

Sake, men ikke sushi

Menyen er skrevet på en tavle i taket. I det dunkle lyset er det ikke så lett å lese, men vår blide engelsktalende servitør gir oss et gratiskurs i izakaya mens hun serverer vann og vin.

De siste årene har det åpnet flere japanske tapasbarer i Oslo, så vi vet at vi kan få rikelig med sake, men hverken sushi eller teriyaki. Men Issho har faktisk sashimi som én av de 11 rettene på spisekartet. Ellers er der japanske klassikere som gyoza og soba-nudler samt mer internasjonalt inspirerte vrier som grillet uer og lakseceviche.

– Det er smart å bestille to-tre retter til hver – litt varmt og litt kaldt – og dele, forklarer servitøren og legger til at akkurat «the famous duck wrap» ikke lar seg dele, der bør man bestille to. Vi er lydhøre, og hun går tilbake med seks retter på bestillingsblokken til kokkene i det åpne kjøkkenet.

Ceviche med laks og mango. Foto: Morten Uglum

Sashimi av laks med fritert lotus. Foto: Morten Uglum

Asiatisk taco

Da servitøren kommer tilbake med to fat med sashimi og ceviche, forteller hun ivrig om saus og tilbehør. Men det er vanskelig å høre detaljene gjennom musikk og munnbind. Vi får med oss at sashimien serveres med lotus-chips og spicy ponzu, og det er vel det vi trenger å vite. Smaken er nydelig, frisk og syrlig, men lakseskivene er litt for tykke til å være delikate. Cevichen smaker av mango og laks, den er også frisk, men ellers ikke noe spesielt. Sprøstekt gyozadeig og grønne spirer gir kontrast til myke biter av fisk og frukt.

The famous duck wrap viser seg å være en asiatisk taco, med kinesisk pannekake som svøp rundt krydret og langtidsstekt andekjøtt, barbecue-saus, mangosalsa og avokadokrem.

– Veldig glad vi bestilte to, sier Willie. – For denne er så god at jeg ikke vil dele med noen!

En japansk taco med andekjøtt. Foto: Morten Uglum

Japansk hiphop

Serveringen er effektiv, 20 minutter etter vi satte oss, er vi allerede halvveis i måltidet. Det passer veldig bra da servitøren spør om vi vil ha en liten pause. For selv om det ikke er mange som har trukket inn hit en tidlig, kokhet sommerkveld, er det nok å se på på vegger og tak. Og høre på: Japansk hiphop, forteller Shazam.

De to siste rettene før desserten serveres samtidig, gyoza og grillet uer. De er også svært vellykkede. Gyozaen har et ganske løst og smaksrikt fyll av hakket svin og kål og dyppes i en sesamolje med deilig sting. Ueren er perfekt grillet, og den røkte aubergine-kremen er nydelig tilbehør.

Gyozo med svin og saus med sesam og chili. Foto: Morten Uglum

Tempura tofu. Foto: Morten Uglum

Nykommer og overlever

Alle fat er enkelt og vakkert anrettet – men måltidets visuelle høydepunkt er utvilsomt desserten – Realistic lime. Det som ser ut som en stor lime, som både har riktig tekstur og farge.

– Kakk den som et egg, sier servitøren. Men i motsetning til et egg, kan alt spises her. Skallet er egentlig en sjokolade, inni er det hvit sjokolademousse og limecurd. Det sprø skallet gir kontrast til den myke kremen, det er søtt, syrlig og veldig, veldig godt.

Izakaya-baren Issho rakk så vidt å være nykommer et par måneder før nedstengingen i Oslo. Med så unik atmosfære og så deilig mat er det bare å håpe at den også blir en overlever etter gjenåpningen.

Fakta Issho

Adresse: Torgg. 11, tlf. 9040 8676, issho.no Åpningstider: Man.-ons.: 16-22, tor.: 16–02, fre.-lør.: 16–03, søn.: stengt Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Izakaya, japanske småretter. Hva det koster: Småretter 60–105, dessert 65–85 Passer for: Vennegjenger, par, grupper Lydnivå: God akustikk, tross høy musikk. Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja Innsidetipset: Vis mer

Uformelt og hyggelig lokale. Foto: Morten Uglum

Fakta Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 5 Mat: 5 Service: 5 Verdi for pengene: 5 24 av 30 poeng Vis mer