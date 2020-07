Restaurantanmeldelse: Sterke saker på toppen av Oslo

På Grefsenkollen har du byen for dine føtter.

Dagobert

– Finnes det et sted med bedre utsyn over Oslo? Holmenkollen og Frognerseteren ligger også flott til, men på Grefsenkollen har du byen for dine føtter, slår Bordvenninnen fast.