Etter syv år i Øvre Slottsgate har New Delhi flyttet ut på Tjuvholmen, i de gamle lokalene til The Pink Elephant. Samtidig har de tatt farge av forgjengeren og gått for en mer tidsriktig meny med gatemat og småretter, i likhet med Listen to Baljit på Solli plass og Der peppern gror på Rådhusplassen.

– Menyen har faktisk en hel del likhetspunkter med Listen to Baljit, sier Bordvenninnen og ser på menyen: – Skriftbildet på spisekartet og flere av rettene er så å si identiske.