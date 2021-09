Restaurantanmeldelse: Far East er en sikker budsjettvinner

Far East er ikke den mest navngjetne viet-thai-restauranten i byen, men et trygt og rimelig alternativ.

Far East er stedet for deg som vil spise godt og rimelig.

Dagobert

Nå nettopp

Vår vurdering:

– Jeg må innrømme at dette stedet pleide å gå under radaren da jeg skulle spise god og billig vietnamesisk eller thaimat her i området, sier Spisevennen. – Hai kafé var alltid førstevalget før det ble lagt ned, deretter var det Lille Saigon Gingergrass før den havnet i en eller annen turistguide. I de senere år har Dalat vært stedet å besøke, inntil også den ble for full av gjester. Nå er pinadø også Far East blitt oppdaget av folk flest.