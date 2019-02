– Ja, det stemmer! Da vi hørte at de lokalene var ledige, tenkte vi at dette passet godt som en ny Villa Paradiso-restaurant. Det er et flott, gammelt bygg og høyt under taket, noe som passet godt med vår stil, forteller CEO for Villa Paradiso Group AS, Kjersti Ringholm Ulstein.

I 2017 solgte restaurantgründer Jan Vardøen og Trond Haug 60 prosent av pizzakjeden til investeringsselskapet Credo Partners, som har planer om å gjøre Villa Paradiso til en landsomfattende pizzakjede. I juni åpner de dørene i Fredrikstad.

Fire avdelinger i Oslo

Signe Dons

Villa Paradiso har hatt stor suksess med sine pizzarestauranter i Oslo. De åpnet sitt første spisested på Grünerløkka for 15 år siden, før det poppet opp avdelinger på både Frogner og Majorstuen.

– Vi skal åpne to konsepter i de gamle lokalene til Mona Lisa. Bar Bellini blir en italiensk vinbar, en litt større variant enn den på Grünerløkka. I annen og tredje etasje blir det Villa Paradiso. Vi liker jo å være bydelsrestauranter, så det blir spennende og nytt å åpne så sentralt i Oslo, sier Ulstein.

Ikke bekymret av overetablering

Hun er ikke bekymret over at mange restauranter i Oslo har måttet stenge det siste året.

– Det er mange som har det tøft i disse tider, men vi ser ut til å ha truffet en nerve, noe folk vil ha. Stedene våre går bra økonomisk og har god beliggenhet. Jeg tror at ekte italiensk vedovn, ingen gass, og det at vi importerer våre egne italienske råvarer, har mye å si for suksessen, mener Ulstein.

I 2016 avslørte VG at nå nedlagte Mona Lisa Restaurant hadde lurt gjester ved å jukse med hvilke råvarer de serverte. I begynnelsen av februar i år vedtok restauranten en bot på 50.000 kroner som straff.