Grünerløkkas mest sjarmerende uteservering. Alt er lov(e).

Det er ikke ofte man drar på et sykehjem for å ta en avslappet utepils, men på St. Pauli Biergarten er det fullt mulig. Olav Olsen

Her er det åpent når solen skinner. Olav Olsen

De som mener begrepene tysk og avslappet er motsetninger, bør ta seg en tur til hagen til St. Paulus sykehjem øverst på Grünerløkka. For der, idyllisk plassert i grøntområdet langs Akerselva, ligger St. Pauli Biergarten, sykehjemmets egen ølhage. Og der er alle velkomne.

Ølhagen ble for tre-fire år siden i det stille åpnet av folkene bak den populære tyske kafeen Liebling, som et ledd i sykehjemmets prisverdige kulturprosjekt. I år er serveringsområdet utvidet med en helt ny platting. Fra før av er det scene, gressplen og en liten strand (!) på eiendommen, møblert med fluktstoler, kirkebenker, hammocker og pinnestoler, ja til og med en østtysk badestol i et hjørne. Det er så grønt, så grønt i alle ordets betydninger. Veggene er laget av gamle vinduer, det er satt opp en liten sklie for barna, og under taket henger det en discokule og en huske for de minste.

St. Paulus sykehjem på Grünerløkka har egen ølhage for sine 92 beboere – og alle andre som har lyst på en utepils langs Akerselva. Olav Olsen

Bøttehatter og Birkenstock

Paulus sykehjem har 92 beboere. De kommer ut for å ta seg en øl om de er i form og har lyst. Da Willie var innom tidligere i sommer, var øldrikkeren på nabobordet 103 år.

Men i dag er nok den eldste knapt 80, og de fleste gjestene er mellom 20 og 40 år.

– Så det er her hipsterne på Løkka har gjemt seg, ler jeg. Det er faktisk helt påfallende mange bøttehatter og Birkenstock-sandaler rundt bordene i den intime ølhagen. Stemningen er så avslappet at ingen blir forundret om noen tar seg en dupp i en fluktstol, men de fleste gjestene drikker øl og spiser litt.

Ola Wilkinson fra Syria lager maten på St. Pauli. Olav Olsen

Litt Tyskland, litt Midtøsten: hummus med pretzel. Olav Olsen

Kjøp hjemmelaget mat – eller bestill take away

Menyen er ganske liten, men helt unik. Hvor ellers blir du oppfordret til å ta med egen mat? Eller bestille take away hvis du plutselig får lyst på pizza eller sushi?

Alt er lov(e), som det står øverst på spisekartet. Vi bestiller nesten alt de har. Dagens suppe, hummus-tallerken med pretzel og ostetallerken med ekstra spekepølse.

– Dagens suppe er gazpacho, forklarer den unge servitøren på sjarmerende tysk-norsk-engelsk.

En ganske spesiell meny: Har du ikke lyst på det kjøkkenet tilbyr, kan du gjerne bestille take away fra yndlingssushien. Olav Olsen

Og den er helt klart hjemmelaget: Grovt hakkede biter av grønnsaker som agurk, selleri og paprika tykner den kalde tomatsuppen. Det er friskt og godt i sommervarmen. Og raust! Vi får hver vår store porsjon med deilig brød til. Den hjemmelagde kikertpureen er tilsatt masse koriander, noe som også gir den en friskhet som kler sommeren. Fersk og salt pretzel er nydelig å dyppe i. Ostetallerkenen kommer med paprikasaus, en slags ajvar-dipp, og knekkebrød til å dyppe i sausen. Dertil et stykke kraftig blåmuggost og en sauemelksost i skiver.

Tapastallerken. Olav Olsen

En stor porsjon hjemmelaget gazpacho. Olav Olsen

Festivaldo i hagen

Det hele er utrolig enkelt – og perfekt småmat under trekronene. Vinen er også enkel, naturlig nok ikke et satsingsområde i en ølhage, men én god vin av hvert slag holder, det. Ølmenyen er langt mer variert på både fat og flasker.

Det eneste som i utgangspunktet ikke er sjarmerende på St. Pauli, er toalettforholdene. Men samtidig er det jo smittevernforståelig at gjestene ikke kan reke i gangene på sykehjemmet på jakt etter en do. Så det er bare å stille seg i kø utenfor den grønne «festivaldoen» som er satt opp utenfor gjerdet. Og når den er så velholdt og ren som denne, blir det en helt grei del av totalopplevelsen. Litt som å være på festival, egentlig.

Strandbar øverst på Grünerløkka. Olav Olsen

Fakta St. Pauli Biergarten

Adresse: Sannergata 1b Åpningstider: Åpent alle dager 13–22 hvis det er vær til det. Sjekk Facebook. Prisnivå: Lavt. Hva vi spiste: Gazpacho, hummus-tallerken med pretzel, ostetallerken med ekstra spekepølse. Hva det koster: Småretter 15–45, middagsretter 55–140. Passer for: Alle i avslappet stemning. Lydnivå: Behagelig. Vegetarretter: Ja. Rullestolvennlig: Nei, ikke egentlig. Vis mer

Fakta Delkarakterer Miljø: 5 Meny: 3 Mat: 5 Service: 5 Verdi for pengene: 5 23 av 30 poeng Vis mer