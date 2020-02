Det er gøy å titte rundt. Spennende å studere utvalget i butikkutsalgene. Kult å henge ved en bardisk og spise pintxos og se på folk. Men å sette seg ned ved et langbord på Torget og smake på Mathallens mange godsaker kan være en prøvelse, spesielt i helgene.

Og for dem som synes at Mathallens fellesområde er vel travelt, ligger lille Atelier Asian Tapas som et bitte lite frikvarter. Det er trangt og enkelt innredet, hakket over et gatekjøkken, men det har gode stoler og servering ved små bord. Lukten av deilig asiatisk mat, kokken som svinger en wok over åpen ild på kjøkkenet og den illustrerte plastmenyen på veggen, funker som et teleporter.