– Ganske rart at det ikke er kommet en sjømatrestaurant til Bjørvika før, sier Willie og studerer spisekartet før han hikker litt over prisen på sjømatplatået – 849 kroner per person.

Vi har ruslet langs Havnepromenaden en av de siste vakre septemberkveldene, tatt en pause på broen mellom Operaen og Lambda og sett på de unge fiskerne som står ved Akerselvas utløp som om det var den naturligste ting av verden. Prisbelønte Munchs Brygge ligger rett bak oss, og foran oss til høyre, Petter Stordalens Clarion Hotel.