The Nighthawk Diner nærmer seg nedleggelse

The Nighthawk Diner har to avdelinger i Oslo. Den ene har ligget flere år på Grünerløkka, mens den andre åpnet dørene i Bygdøy allé i 2017.

– 2018 ble et forferdelig år for oss. Vi ble seks måneder forsinket med avdelingen i Bygdøy allé, og etterpå var bygningen dekket av et stillas i nye seks måneder. Det gjorde oss veldig usynlige. Deretter fikk vi verdens beste sommer, og vi hadde ennå ikke på plass uteserveringen, forteller Jan Vardøen.

Tøft år for mange

Han eier 18 prosent av aksjene i selskapet og har de siste månedene prøvd å rydde opp, samt få nye folk inn på eiersiden.

– Det er mange som er interessert, men foreløpig har jeg ikke klart å få inn noen med penger. De har nok med sitt i et veldig tøft 2018 for mange. Hvis det ikke skjer noe snart, må vi stenge avdelingen i Bygdøy allé allerede i neste uke. Begge stedene har inntekter, og jeg tror det kan være lett å snu den dårlige utviklingen, sier Vardøen.

Overetablering

Utelivsgründeren satser nå på å konsentrere seg på å redde Grünerløkka-filialen.

– The Nighthawk Diner er jo en institusjon på Løkka, men heller ikke den er trygg. Kommer det ikke inn noen med litt penger, må vi i ytterste konsekvens stenge også den avdelingen. Den blir tatt med i dragsuget til Bygdøy allé, sier Vardøen.

Han tror også 2019 blir et tøft år i utelivsbransjen.

– Det er en veldig overetablering av utesteder i Oslo. Vi har vel like mange steder som Stockholm og København tilsammen. Det er stas med så mye å velge mellom, mange av stedene er veldig fine, men det er helt klart en ekstrem overetablering. Ingen i Oslo er trygge, avslutter Vardøen.