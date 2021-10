Restaurantanmeldelse: Ikke amazing hos Amazonia

Mye er som før, men navnet er litt kulere. BAR Social Eating har byttet navn til Amazonia by BAR.

Restauranten på Tjuvholmen har i mange år vært et populært tilholdssted for dem med stor representasjonskonto.

Smørbukk

6. okt. 2021

Vår vurdering:

– Det er tydeligvis størrelsen det kommer an på, sier spisefølget. Vi har tuslet forbi Arts restaurant og Bølgen og Moi på Tjuvholmen og har fått bord utendørs under varmelampene på Amazonia by BAR. Servitøren setter kjapt en diger vannflaske foran oss, mens vi leser gjennom vinlisten med vinflaskestørrelser opp til 15 liter!