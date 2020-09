Restaurantanmeldelse: Den triste beliggenheten betyr ingenting når alt annet skinner

Nyåpnede Tri Ky har Vulkans mørkeste beliggenhet – men hvem bryr seg om det når alt annet skinner?

Modesty

Nå nettopp

Utenfra ser det ut som en hvilken som helst kjønnsløs kjøpesenterkafé, men Vulkans nyåpnede asiatiske restaurant skal vise seg å være alt annet enn likegyldig.

– Her inne ligger matbaren, sier servitøren og slår hånden mot venstre. Bortsett fra de to kvinneportrettene som fyller veggen bak baren, er det lekre rommet tomt denne sensommerkvelden. De fleste gjestene vil spise på uteserveringen i varmen. Men vi foretrekker å gå inn i hovedrestauranten til høyre, der det fortsatt er ett bord ledig. Det er virkelig mye, mye finere her enn ute i bakevja av et smug.