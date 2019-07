Larsen har vært en institusjon på Majorstuen siden 1951. Her traff skieliten og andre kjendiser hverandre i gamle dager. Nå er det blitt et samlingssted for dem som bor i nabolaget, studenter og folk som har lyst på en matbit før eller etter forestilling på Colosseum kino.

– Jeg spiste en god lunsj før i dag, men tar gjerne et karbonadesmørbrød. Det er en av mine favoritter her, sier Spisevennen, som allerede har kapret et bord.