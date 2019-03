Det åpner nesten ukentlig nye spisesteder i Oslo, og det blir etter hvert vanskelig å holde oversikten over hvor man bør gå.

Hvem var det som fikk så god karakter for noen uker siden? Var det ikke en god pizzanykommer som nylig åpnet dørene? Her følger en liste over noen av de mest spennende spisestedene Oslos har å by på akkurat nå.