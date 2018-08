– Skal vi hit igjen? Spisevennen sukker idet vi stopper utenfor Riwaj øverst på Grünerløkka.

Sist vi var her, var servicen en katastrofe og maten midt på treet. Vi har fått meldinger om at servicen ennå kan være så som så, men det ser ut til å være full aktivitet inne, og et rosa sykkelbud sitter utenfor, klar til å hente en bestilling.