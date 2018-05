– Tre kroner i minutter for å spille dart? Tuller de? Vi har ankommet Grønland Gym, som har tatt over lokalene etter Vognmand Nielsen på Teaterplassen. Inne er det gjennomført med mange gjenstander fra gymsalen. Her er alt fra svingstang og bøylehest til ribbevegger. Nesten alle nyåpnede steder har et spillalternativ, og på Gymmen er det shuffleboard, bordtennis og dart, alt til tre kroner minuttet. Pilkast har vi aldri betalt for før i Oslo.

