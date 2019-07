Restaurantanmeldelse: Way Down South er fetest i byen

1 2 3 4 5 6

– Så slik ser altså 1500 kroner ut, sier Willie. Han studerer det firkantede metallbrettet der Way Down Souths stolthet er fordelt jevnt utover: Opptellingen viser tre pølsebiter, tre kyllingstykker, en kladeis pulled pork, et langt stykke ribbe, en skive brisket, en liten haug søtpotetfries, noe som ser ut som et lite stykke gulrotkake og tre pappbeger med annet tilbehør.

Vi har tatt med oss en gjest og ruslet langs Akerselva til Way Down Souths enorme uteservering på elvebakken rett ved Eventyrbrua. Ikke mindre enn 18 store bord gjør det mulig å få plass en deilig sommerkveld, selv om gjestene strømmer til fra alle kanter.

Også innendørs – i lokalene der Pila lå inntil ganske nylig – er det romslig, alt i alt må barbecuerestauranten ha økt kapasiteten med flere hundre prosent etter at den flyttet fra sitt lille værelse i Thorvald Meyers gate.

Fakta: Way down South Adresse: Østre Elvebakke 7, tlf. 902 26 090, waydownsouth.no Åpningstider: Tir.-fre.: 16–22, lør.: 12–22, søn.: 12–21 Prisnivå: Høyt Hva vi spiste: Familiy pickings (litt av alt på menyen). Hva det koster: Kjøtt 159–329, tilbehør 55–59, «family pickings» 369/429/499 Passer for: Kjøttelskere i alle aldre og til «dagen derpå». Lydnivå: Behagelig. Vegetarretter: Ja, én. Rullestolvennlig: Ja.

Fakta: Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 4 Mat: 4 Service: 3 Verdi for pengene: 3 18 av 30 poeng

Monica Strømdahl

Vi bestiller mat og drikke i utebaren, slik man er bedt om å gjøre, og har ikke mer enn stablet bena under et ganske ryddig «rasteplassbord» før en servitør kommer og setter ned et metallbrett med kjøtt og tilbehør:

– Family pickings? spør han. Det er i og for seg riktig, det er det vi har bestilt, men så kjappe går det vel ikke an å være. Han oppdager det selv, hans brett er rigget for to, mens vi jo er tre, så han løper videre.

Den neste kommer før vi har rukket å skåle, og denne gangen er maten virkelig til oss. Det har tatt under fem minutter fra vi bestilte.

Monica Strømdahl

«Put some south in your mouth»

Da er det på tide å forklare Way Down Souths konsept – nemlig grillmat slik den blir servert i sørstatene i USA. Det betyr store porsjoner kjøtt som har tilbrakt opptil 15 timer i en spesialimportert røykovn fra Oklahoma. Kjøttet er marinert i ulike typer barbecuesaus som setter smak og gir en karamellisert skorpe rundt mørt og saftig kjøtt.

Til dette serveres sideretter som er så amerikanske at det bare er å bøye seg i cowboyhatten: Maisbrød med honningsmør, kålsalat, røkte bønner, søtpotetfries – og ikke minst – makaronigrateng. Og til dessert, milkshakes som ikke er av denne verden, med så mye is og krem og saus og kjeks og stash at én holder til et helt bursdagsselskap.

Monica Strømdahl

Familieservering

Men før vi kommer så langt, skal vi altså sette til livs det som ser ut som et par kilo kjøtt og noen få hekto tilbehør. Hemmeligheten bak den hurtige serveringen er selvfølgelig at alt er ferdig tilberedt, det skal bare lastes opp på brettet. Servitøren forklarer kjapt hva som er hva og løper videre.

Duften av røkt og grillet kjøtt, blandet med en svak eim av trøffel, gjør oss svimle av matlyst. Retten kalt «Family pickings», er litt av alt Way Down South har å by på: Fem typer kjøtt, fem typer tilbehør – til den nette sum av 500 kroner per person. Eller 499 som det står på menyen.

Det aller beste er selvfølgelig det som det er minst av, brisket, eller oksebryst. Kjøttet trenger lang tid på svak varme, og resultatet kan bli som her: Et saftig, supermørt kjøtt med kraftig skorpe og nydelig smak. Den lille flisen på brettet vårt blir omhyggelig bursdagdelt i tre, her skal alle få sin andel!

De lange, kjøttfulle svineribbene er også veldig gode, og med alt fettet smaker Way Down Souths majonesfrie, syrlige coleslaw helt fantastisk til. Det er bare altfor lite. Vi må til baren for å bestille et beger til, og svusj, så er det på bordet.

Bjørge, Stein

Fett nok

Det vi derimot lar ligge nærmest urørt, er makaronigratengen. Mac’n’cheese blir for fett, nærmest kvalmende med tilsatt trøffel og knuste cheese doodles. Heller ikke maisbrødet er noen innertier for oss. Det er saftig og ikke så tungt, men for søtt – og for fett. Da er det bare en liten haug med søtpotetfries og en minimal porsjon røkte bønner igjen av tilbehøret. Vi stønner over alle kaloriene og lurer på om vi skal kjøpe enda et beger med kålsalat.

Pulled pork smaker som pulled pork skal, jalapeño-pølsene er smakfulle, sprø og fete. Kyllingoverlåret har fått en litt gummiaktig konsistens i sitt opphold i smokeren, men er ellers greit nok.

Monica Strømdahl

Det går an å kjøpe kjøtt og tilbehør à la carte også, og det spørs om ikke det er en bedre deal for mange, selv om også det er dyrt. Det billigste, en tallerken pølser og fries, kommer på 220 kroner. Til gjengjeld slipper man jo å betale for ting man ikke har lyst på.

En ting vi ikke har lyst på etter fettbonanzaen, er milkshake. Jeg går heller til baren og ber om et glass syrlig hvitvin til i kveldssolen. Det er nok ikke av tingene Way Down South har forhåndstilberedt, for det tok plutselig et kvarter å få servert.

