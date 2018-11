– Burde vi bestilt bord på forhånd? Det er ganske fullt her. Bordvenninnen ser skeptisk inn i lokalet. Det sitter flere langs den lange baren, men det ser ut til at noen lenger inne er på vei til å betale. Vi venter på at servitøren skal komme og eventuelt henvise oss til en plass.

– Vent et par minutter, så skal vi rydde klart til dere, er beskjeden, og ikke lenge etter sitter vi innerst i det ganske spartanske, L-formede rommet, som lyses opp av tegneserieaktige figurer på den ene veggen.