Bagatelle er totalforvandlet

– Jeg har all respekt for det Eyvind Hellstrøm fikk til, men vi har ikke noe mål om å være Bagatelle. Dette skal være et ujålete sted, hvor alle skal føle seg velkomne, forteller Jennie Haga, daglig leder for Bygdøy allé 3.

De gamle lokalene til Bagatelle og Lille B er totaltforvandlet og byr nå på både bar, restaurant, scene og Afternoon Tea på 890 kvadratmeter i tre etasjer. Lokalet har plass til hele 500 gjester.

Gå hit når du ikke får plass på Maaemo!

Fakta: Bygdøy allé 3 Åpner 1. november kl. 11.00. Inneholder restaurant, fire barer, selskapsrom, vinterhage og en terrasse. Lokalene strekker seg over tre etasjer, er på 890 kvadratmeter og rommer totalt 500 gjester. Drives av Selskap & Serveringsgruppen, som fra før av står bak F6, Justisen, Stratos, Gamle Museet og Nedre Løkka Cocktailbar.

Tomt siden 2015

Ketil Blom Haugstulen

Eyvind Hellstrøms berømte restaurant stengte dørene i 2014, mens det samme skjedde med Lille B året etter. Siden den gang har lokalene stått tomme, før Kim Søyland og Jama Awaleh i Selskap & Serveringsgruppen begynte med en omfattende oppussing.

De driver fra før av stedene Stratos, Justisen, F6, Gamle Museet og Nedre Løkka Cocktailbar. Søyland og Awaleh har reist rundt i storbyer som Barcelona, New York, Paris og Tokyo for å hente inspirasjon til konseptet.

Hvordan er nye Noma? Les vår anmeldelse her!

Vestkantens kulturhus

Ketil Blom Haugstulen

– Vi ønsker at dette skal bli et sosialt og åpent hus, et sted hvor folk kan sitte og jobbe eller spise brunsj. Her skal man kunne ta en lunsj med østers og champagne, før man shopper litt og kommer tilbake til middag, sier Haga.

Lokalet er åpent alle dager. Tanken med scenen i kjelleren, den gamle vinkjelleren, er at bydelen mangler et sosialt samlingspunkt, hvor man kan ha ulike kulturelle tilbud i tillegg til bar og restaurant.

– Her kan vi for eksempel ha blueskonsert på mandag, stand up på tirsdag og en boklansering på en torsdag, sier Haga, som selv har bakgrunn som restaurantsjef på Miss Sofie, Alex Sushi og Mares restaurant.

Ny takterrasse

I tillegg til et chambre séparée byr Bygdøy allé 3 på en takterrasse med plass til 70 gjester. Her har du utsikt til Villa Paradiso og kan vinke til gjestene som besøker takterrassen til spisestedet Champagneria ved siden av.

– Spisestedet vårt vil servere mat fra et internasjonalt kjøkken med sin egen nordiske vri, sier Haga.

Kjøkkensjef er Andreas Eliassen med bakgrunn fra Nedre Foss Gård, Feinschmecker, Le Canard og Grefsenkollen. Her får du både lunsj, brunsj i helgene og alt fra enkle middagsretter til en femretter med masse god vin, opplyser Haga.

Vin er en stor lidenskap for Haga og restaurantsjefen Emma Nyman, som har med hele syv sommelierer på laget. Totalt får Bygdøy allé 3 45 ansatte.

28 års aldersgrense

Det nye utestedet retter seg mot aldersgruppen 30–50 år. Aldersgrensen er 28 år etter klokken 22.00.

– Jeg er selvsagt spent på hvordan det skal gå. Med plass til 500 personer er dette en massiv oppgave, men jeg kjenner markedet godt og er ikke urolig for om vi klarer å få nok folk inn dørene. Jeg tror heller den skjerpede konkurransen fører til at alle stedene rundt i området blir bedre, mener Haga.