Tjuvholmen vinterstid er en kald opplevelse, særlig når snoen kryper inn under jakken. Men dit vi skal, er det lunt og godt.

Olivias avdeling her har gitt oss mange gode opplevelser både sommer og vinter, så vi har visse forhåpninger, men det begynner ikke bra: Det er mange gjester her og bordet vi omsider blir tildelt er rett ved døren Det betyr at vi stadig blir utsatt for den sure trekk når andre besøkende skal ut for å ta en røyk.