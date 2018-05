Få ting slår en ekstra lang champagnelunsj, som ofte har en tendens til å bli både middag og kveld i samme slengen. Det er meldt sol i hovedstaden denne helgen, så inviter med deg gode venner til et uformelt og avslappende måltid med musserende vin i glasset. Bedre blir det ikke.

Sjekk ut disse herlige stedene:

Champagneria

Frognerveien 2. Tlf. 21948802. champagneria.com

Intimt og stemningsfullt tapassted med masse musserende vin og champagne på vinlisten. Her tar man like godt både lunsj og middag i et jafs.

Bølgen & Moi

Løvenskiolds gate 26. Tlf. 24115353. bolgenogmoi.no

Stemningsfull restaurant i en transformatorstasjon fra 1942. Høy takhøyde og en gigantisk bakerovn til pizza og brød. Bra utvalg av sprudlevin.

Trattoria Popolare

Trondheimsveien 2. Tlf. 21383930. popolare.no

Skikkelig italiensk kost med hjemmelaget pasta og godt utvalg: Smaksmeny, firerettersmeny, småretter og hovedretter. Prøv en Aglianico spumante rosé fra Campania.

Südøst Asian Crossover

Trondheimsveien 1. Tlf. 23353070. sudost.no

Asiatisk/europeisk crossover et steinkast fra Akerselva. Flott uteplass om sommeren, stort lokale inne og cocktailbar med gatemat.

Ling Ling

Stranden 30. Tlf. 24133800. lingling.hakkasan.com

Hakkasans «frekke» lillesøster har etablert seg med kinesiske retter på Aker brygge. Takterrasse og loungeavdeling.

Skur 33

Akershusstranda 11. Tlf. 23357060. skur33.no

Italiensk sjømat i hyggelige og rustikke omgivelser nedenfor Akershus festning. Nyt sprudlevin samt god pizza og pasta. Har også fin uteservering.

Brasserie Sanguine

Kirsten Flagstads plass. Tlf. 21422142. sanguinebrasserie.no

En av to restauranter i Operahuset med en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Fint sted å ta med besøkende. Sjekk ut fiskegratengen til lunsj.

Sørenga sjømat

Sørengkaia 49. Tlf. 46177007.

Stor fiskerestaurant på Sørenga med stor uteservering og fiskedisk. Nydelig utsikt til det nye Munchmuseet.

Fyr Bistronomi

Underhaugsveien 28. Tlf. 45916392. fyrbistronomi.no

Folkelig gourmet, hvor bistro møter gastronomi. Her er det kullgrill som gjelder i flotte omgivelser. Fin uteplass og stort utvalg forskjellige champagner.