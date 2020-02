Tidligere Maaemo-kokker åpner ny restaurant

I mars får Oslo nok en ny gourmetrestaurant. Da åpner Luke Henderson og Jefferson Goldring spisestedet The Tea Room på Youngstorget i Oslo

De to unge engelskmennene har jobbet på flere gourmetrestauranter tidligere, blant annet The Fat Duck i Bray i England, Fäviken i Åre, The Laughing Heart i London og Maaemo i Oslo. Det nye spisesteder får kun fem bord og ligger innenfor vinbaren Imperial. Kokkene skal servere en 14-retters meny.

– Vi ønsker å gjøre noe nytt med gamle tradisjoner og teknikker, men vi skal ikke sjokkere eller provosere. Vi skal bare lage god mat som vi selv liker å lage, forteller Luke Henderson.

Jefferson Goldring var lenge sjefssommelier på Maaemo, men valgt for et par år siden å begynne på Under restaurant på Lindesnes. Nå er han altså tilbake i Oslo for å åpne The Tea Room i mars.