– Oi! Dette var et kjent lokale, sier spisefølget. Vi har labbet fra byen og oppover Pilestredet og ankommet nummer 63 A, like ved siden av Mother India. Her har vi gode minner fra både en nuddelbar, Rent Mel bakeri og selvsagt fantastiske restaurant Oscarsgate.

Lokalet er fortsatt like lite, med plass til rundt 16–20 gjester. Det er lunt og uformelt med en åpen kjøkkenløsning, der vi ser kveldens kokk i aksjon.