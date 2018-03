Lammelår er selvsagt godt, men er det godt nok? Og hvorfor spiser vi det, egentlig? Hvorfor drikker ikke nordmenn vin som passer til lammet? Og hva drikker man egentlig til påskeegget?

Dan P. Neegaard

Aftensmaten er Norges smarteste pubsamtale om mat og drikke, og denne gangen er den enda smartere enn vanlig, med Ingvild Tennfjord og Henrik J. Henriksen i panelet. Begge har en egen spalte i A-magasinet hver uke, om henholdsvis vin og mat.

VELDIG god påske!

Henriks påskelamoppskrifter:

Braisert lammebog med lefse og sennep.

(middag til fire pers)

Her kan du gjøre kan gjøre alt klart kvelden før, sette den inn i ovnen før du går på ski og den er klar til å spises i sjutida.

1 lammebog, litt over ett kilo

1 stor gulrot i biter

1 stor stilk selleri i biter

2 sjalottløk delt i to

1 hvitløksfedd

Noen kvaster med urter. F. eks rosmarin, salvie, timian, persille

2 glass vin. Hvitt eller en blanding av hvitt og rødt.

1 laurbærblad

pepper, salt

God lefse eller lompe

grov/sterk sennep

2 stk sjalottløk i skiver

en bunt finsnittet bladpersille

Om morgenen før skituren: Brun lammebogen på begge sider under grillelementet i ovnen på full fres. Enda bedre er det å brune det på grill og aller helst med litt røykeflis/spon slik at du får en fin røyksmak på kjøttet. Eller du kan droppe bruningen totalt. Sett ovnen på 100 grader (de fleste ovner har unøyaktige termostater og det kan være smart å sjekke med et termometer.) Legg kjøttet i en langpanne sammen med alt det andre. Vent med saltet til det er ferdig, du trenger mindre enn du tror (vin til matlaging har dessuten ofte salt i seg). Sett panna i ovnen i 8-10 timer.

Etter skituren: Kjøttfibrene skal lett kunne rives fra hverandre og sener og hinner nesten smeltet. Mos grønnsakene med jusen i panna, riv alt kjøttet og bland alt sammen. Smak til med salt. Server kjøttet med sjalottløk og persille over, lefse ved siden av og sterk (eller sterk OG søt!) sennep. En norsk taco om du vil.

Myntesaus

bladene fra 6 stilker mynte (en skikkelig neve)

en klype salt

1 strøken ss sukker

½ dl kokende vann

½ dl eple-/hvitvins-/sherryeddik

Snitt mynten fint, ha på salt og sukker, hell over det kokende vannet og deretter eddiken. Juster med salt, sukker og/eller eddik. Server med én gang til rosastekt lammelår, filet eller carré.

Lammeribbe som spareribs (til fire pers)

2 kilo lammeribbe (gjerne 2 små!)

1 ts salt

2 ss sukker

1 ss sennepspulver

1 fedd hvitløk

1/2 dl eddik

plommesyltetøy, eplemos, rabarbrasyltetøy, kinesisk plommesaus eller noe annet søtt og syrlig

litt pepperrot.

Dryss salt på ribba. Sett ovnen på 100-110 grader (sjekk med et termometer: den skal helst ikke være mer enn 105 grader. En kjøkkenovn er som det norske påskeværet: totalt upålitelig). Bland sukker, sennepspulver og et knust hvitløksfedd. Gni inn ribbene med dette og legg i en langpanne i ovnen. Har du dampfunksjon, bruk denne med minste mengde damp. Om ikke setter du inn en brødform i bunnen med et par dl vann i. La stå i fire timer. Ta ut ribbene og skru ovnen opp til 230 grader. Gjerne varmluft. Bland syltetøy med litt eddik slik at du får en skikkelig syrlig, tykk saus. Smør inn ribba med denne og sett det inn i ovnen i ca 10 minutter til den begynner å brunes. Ta ut ribbene, klipp den opp med en saks i stykker på 2 ribben på hver. Riv over pepperrot og server. Gjerne alene eller med en potet eller rotstappe. La påsken sive inn over deg.