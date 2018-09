Tre stjerner i Michelin-guiden og nummer 35 på listen over verdens beste restauranter til tross: Nå har Maaemo bestemt seg for å flytte.

– Rommene vi har, legger litt lokk på utviklingen. En flytting til nye lokaler er et naturlig neste steg. I en periode fløt alt så bra i restauranten, og jeg tenkte at nå er vi blitt for komfortable. Jeg tror at alle kreative bedrifter har godt av å fornye seg, forteller Esben Holmboe Bang.

Ut mot havet

Dan P. Neegaard

Maaemo flytter ikke så langt, rundt 300 meter over broen til et helt nytt lokale mellom Barcode-rekken og det nye Munchmuseet.

– Vi flytter oss ut mot havet i moderne lokaler. Vi var unge da vi åpnet Maaemo for åtte år siden. Nå ser vi muligheter vi ikke så den gangen. Nå kan vi se på alle detaljene på nytt, få det akkurat slik vi vil slik at vi kan optimalisere gjesteopplevelsen, forklarer Bang.

– De tre Michelinstjernen er vel fortjent! Les matanmeldelsen her!

Ikke flere plasser

Dan P. Neegaard

Det er veldig vanskelig å få bord på Maaemo, og det blir neppe lettere etter flyttingen.

– Det blir ikke plass til flere gjester. Vi ønsker å levere på ypperste nivå, og da er ikke flere plasser løsningen. Restaurantkjøkkenet kommer på ett plan, og vi håper å holde den gamle restauranten åpen gjennom hele 2019, mens byggingen pågår. Jeg har ikke lyst til å ha stengt lenge, så jeg håper på en smidig overgang, sier kjøkkensjefen.

Dønn ærlig kokebok. Her leser du anmeldelsen av Esben Holmboe Bangs bok om Maaemo.

Stor risiko

Linares Nikolai / NTB scanpix

Kjøkkensjefen vil ikke ut med hva flyttingen vil koste.

– Det er en stor risiko å flytte en 3-stjerners Michelin-restaurant, men dette har vi tenkt på lenge, nærmere et års tid. Det er mye som skal planlegges – ingen detaljer må bli glemt. Når man blir for komfortabel, stopper utviklingen. Det er ikke alle suksessfulle bedrifter som tør å ta steget, men jeg mener det er nødvendig for oss, forteller Bang, som legger til at maten ikke blir dyrere.