Restaurantanmeldelse: Mamma Mia, Grilleriet!

Ti år er gått siden åpningen av Grilleriet. Ikke alt har tålt tidens tann.

Grilleriet har plass til mange gjester i lokalet. Det passer bra når det er populære forestillinger på Folketeateret rett over gangen.

Dagobert

Nå nettopp

– Mamma mia, her var det fullt av folk. Bordvenninnen og jeg må så å si gå spissrotgang mellom alle dem som står i kø for å komme inn på Mamma Mia-forestillingen. Vi har heldigvis munnbind på, for her er det tett mellom publikummerne.