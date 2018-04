– Dette minner om sikkerhetskontrollen på Gardermoen eller en eksklusiv nattklubb. Jeg blir litt nervøs, sier Spisevennen. Vi er blitt møtt av tre menn i svarte uniformer, som spør om vi skal spise eller drikke før vi deretter blir ført til et bord innover i lokalet.

– Jeg merket meg at vakten utenfor meldte at noen måtte komme og rydde opp på et av utebordene, så her har de full kontroll, sier Bordvenninnen.