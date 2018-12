Taste of China startet i Torggata for 15 år siden, men flyttet nærmere sentrum for to år siden. Nå ligger de midt i «restaurantstripen» i Tordenskiolds gate like bortenfor Rådhuset.

Det har medført mange flere gjester, noe som gir seg utslag i at man risikerer å stå i kø hvis man ikke har vært så forutseende å bestille bord.