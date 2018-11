New Anarkali har holdt hus i Thorvald Meyers gate siden 2004 og har gjennom årene fått en rekke stamkunder. Derfor åpnet de like godt en avdeling i Markveien for et par år siden, men denne ettermiddagen har vi vendt tilbake til kilden.

Aftenpostens har tre faste matanmeldere som anmelder tre restauranter i uken. Alle anmeldelsene kan du lese på restaurantguiden.osloby.no hvor du også finner over 60 matguider til alt fra beste pizza og burgere til thailandske godbiter og søndagsåpne restauranter.