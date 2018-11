1 2 3 4 5 6

«Når så vel mat som vin går opp i en vellykket enhet, er det ingen grunn til å sky Mr. Bay», skrøt Aftenposten i anmeldelsen kalt «Thai i toppklasse» i 2009. Fire år senere mente vi at «Mr. Bay på Tjuvholmen har etablert seg som en av Oslos aller beste restauranter.», og i 2015: «Det kan bli dyrt på Mr. Bay, men maten er strålende.»

Nå er det bare en drøy måned til Mr. Bay går inn i jubileumsåret som en av de eldste og mest vellykkede restaurantene på Tjuvholmen. Vi sjekket om det fortsatt er grunn til å feire det thai-asiatiske bursdagsbarnet.

Stein J. Bjørge

1. Ingen fornyelse

Er det skjedd noe som helst her siden 2009? Stolene, pyntebuddhaene, den knallrøde sofaveggen – alt er det samme som ved åpningen for drøyt ni år siden. Etter bildene som fulgte anmeldelsene den gang å dømme, er det eneste interiørgrepet som er gjort på Mr. Bay Tjuvholmen å kaste de hvite dukene i skittentøykurven for godt. Og bytte taklamper.

Men interiørarkitekten fra den gang hadde nok blikk for kvalitet og tidløs eleganse, den mørke og stramme kontinentale stilen er siden blitt kopiert så mange ganger at lokalet i dag fremstår som ganske kjedelig.

Det samme gjelder spisekartet. I alle anmeldelsene fremheves delemenyen på ni retter, men den er erstattet med en treretter der bare forretten er sammensatt. Ellers er menyen ganske liten til asiatisk å være, med åtte forretter og syv klassiske hovedretter, mange av dem basert på nordiske råvarer som hval, kongekrabbe og lam.

Oslo har fått mange eksklusive asiatiske restauranter de siste årene. Her er de beste.

Fakta: Mr. Bay Adresse: Olav Selvaags plass 1. Tlf. 2283 2201, mrbay.no Åpningstider: Åpent fra lunsj til kl. 22 alle dager. Prisnivå: Forretter 139–279 kr, hovedretter 249–399 kr, desserter 135–139 kr. Hva vi spiste: Gratinert kongekrabbe, grillet hval, torsk, lammekarré, sjokoladefondant, sorbet. Hva det koster: Forretter, hovedretter, desserter. Passer for: Forretningsmiddager, jubileer, overtidsmiddag. Lydnivå: Behagelig. Vegetarretter: Ja. Rullestolvennlig: Ja, med inngang gjennom baren.

Stein J. Bjørge

2. Service fra samlebåndet

En skal ikke bruke en mørk og kald kveld i november til å dømme en restaurants popularitet, men det går helt fint å bruke en nærmest folketom restaurant til å vurdere servicenivået.

– Og det må vi kunne si er nokså slapt, sier Willie idet servitøren forsvinner tilbake til kjøkkenet etter taust å ha satt hovedrettene på bordet foran oss. Vi må sjekke menyen på nett for å få vite hva vi faktisk skal spise.

Hun som serverte forrettene hadde en helt annen tilnærming, hennes detaljerte beskrivelse av rettenes innhold skapte stor forventning.

På den svarte tallerkenen foran Willie lå skiver av grillet, ultramør hvalbiff med chilisaus, toppet med sprøstekt ingefær. Retten gjorde ham både glad og litt misfornøyd på samme tid. – De som har dårlige minner fra barndommens hvalmiddag har lite å frykte, her var ingen træler og absolutt intet som minnet om tran. Men chilisausen og ingefæren tok helt luven av hvalsmaken.

Min gratinerte kongekrabbe med chili- og dillsmør var nydelig tilberedt. Silkemyk og saftig krabbe, sprø salat og syrlig urter. En perfekt start på måltidet.

Kjøkkenet leverte maten med perfekt timing, nøyaktig et kvarter etter at forretten var fortært, sto altså en ny – stum – servitør der med hovedrettene.

Velg riktig restaurant for forretningslunsjen. Her kan du sitte i flere timer og nyte god mat.

Stein J. Bjørge

3. Priser på toppnivå

Hovedrettene på Mr. Bay koster mellom 250 og 400 kroner. Det er friskt, selv på Tjuvholmen.

På min tallerken ligger et pent stykke pannestekt torsk, dampet kål og en klatt knallgrønn puré. Ved første øyekast er det helt vilt at det koster nesten 300 kroner. Men herlighet, så godt! Under skiver av fritert jordskokk har det gjemt seg en skje med bresert svinenakke som tilfører fisken fett og salt. Vårløk og sprøstekt løk gir krønsj. Torsken er perfekt stekt, og grønn curry passer overraskende bra til. Men hva slags puré det er, vet jeg ikke. Kanskje jordskokk? Uansett dominerer currysmaken totalt.

Willies lammekarré koster 50 kroner mer. Han har også fått dampet kål og i tillegg en thaisalat med chili, løk og urter som står veldig bra til det møre, panerte kjøttet. En god komposisjon, en fin balanse mellom søtt, syrlig og salt.

– Men uten noen form for karbohydrater blir det litt lite med tre små skiver lammekjøtt, sier han og skraper tallerkenen tom.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Glad i vin? Da kan du melde deg inn i Aftenpostens vinklubb. Gå inn på ap.no/vinklubb eller send SMS med kodeord apvinklubb til 1905

Som Aftenposten-abonnent kan du få vårt eksklusive sekservarsel før alle andre får lese anmeldelsen. Så blir det lettere å sikre bord før det blir fullbooket. Meld deg på her

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

Suksess er ingen hvilepute

Dessertmenyen er helt i tråd med Mr. Bays kontinentale stil, her er det hverken mangopudding eller fritert banan, men sjokoladefondant, pannacotta og crème brûlée. Og når jeg for en gangs skyld har mage til det, slår jeg til på fondanten.

– Hvor mange grader av perfekt finnes det? spør Willie da jeg lar skjeen spjære kaken så glovarm sjokolade flommer ut på tallerkenen.

– Denne er nær toppen, i hvert fall, sukker jeg. Chilien gir deilig sting, kokossorbeten friskhet og friterte frø krønsj til en nydelig sjokoladedessert.

Stein J. Bjørge

Så la det være helt klart, det er ingenting som tyder på at Mr. Bays kjøkken hviler i utide. Råvarene er fantastiske, komposisjonene solide, tilberedelsen presis og elegant.

Men møtet med Mr. Bay er denne gangen likevel skuffende. Det som var eksotisk og kult for 10 år siden, er nå hverdagslig og litt kjedelig. Det er akkurat som om Mr. Bay ikke helt gidder lenger, som om han er en gubbe som snart fyller 70 og ikke en guttunge på 10.

Nå må han opp av den røde sofaen og riste løs!

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

Aftenpostens har tre faste matanmeldere som anmelder tre restauranter i uken. Alle anmeldelsene kan du lese på restaurantguiden.osloby.no hvor du også finner over 60 matguider til alt fra beste pizza og burgere til thailandske godbiter og søndagsåpne restauranter.