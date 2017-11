– Har vi vært her før, spør Spisevennen idet vi kommer inn døren. – Jeg husker bare den norske restauranten Victor, men nå er det altså blitt indisk her også.

Nye Taj Mahal lenger nede i Vogts gate var lenge det eneste alternativet i området, men for to år siden startet Frogner-suksessen Jewel of India en avdeling på Sandaker. Bordvenninnen og jeg var ganske fornøyde da vi var her rett etter åpning, og nå er det på tide med et gjenbesøk for å se hvordan de klarer seg i dag.