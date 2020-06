Restaurantanmeldelse: Lovende start for Centropa

Restaurant Centropa på Deichman gjør lesesalskaffe og svette matpakker til et fjernt minne. Men måtte de glemme bøkene også?

Deichmans restaurant Centropa ligger lyst og luftig i utstikkeren mot Anne Cath. Vestlys plass i Bjørvika. Dan P. Neegaard

Noen ganger er det helt åpenbart at noen er kokker og andre bare kjøkkenskrivere. Om jeg hadde fundert i to år, ville jeg ikke kommet på den komposisjonen som servitøren setter på bordet. Og hadde jeg fått vite hovedingrediensen, ville det ikke hjulpet det spøtt: – Dampet makrell, sier du?

For der på Centropas hvite tallerken ligger altså et stykke ristet brioche med auberginekrem, dampet makrell, avrugakaviar, syltet agurk og dill. Det ser vakkert ut, og jeg er veldig vennlig innstilt, men det smaker ganske rart. Litt emment, søtt, fett.

Brioche med makrell, aubergine og kaviar Dan P. Neegaard

Grillet hvit asparges med smørsaus og syltet løk. Dan P. Neegaard

Lamper fra lesesalen

Makrellsmørbrødet er unntaket som bekrefter at de erfarne kokkene Tore Namstad og Kjell Arne Johnsæter, som står bak restauranten på Deichman i Bjørvika, kjører en klassisk europeisk stil, kjent for restaurantgjester på duoens andre spisesteder: Litteraturhuset, Det Norske Teatret og Stock.

Willies forrett er en paradegren i så måte, to grillede asparges med smørsaus, persille og syltet løk. Det er tradisjonelt, sesongriktig – og utrolig godt.

Vi sitter ved et tomannsbord inne i den nyåpnede bibliotekrestauranten, som ligger på gateplan med store vinduer mot Operaen og Anne Cath. Vestlys plass. Interiøret er påfallende pregløst. Bevares, det er pent og lyst og ryddig. Men hadde det ikke vært for et høyt langbord med fine, grønne lamper som kunne stått i en lesesal, kunne vi like gjerne vært i en litt high end kantine i Bjørvika.

– Rart at de ikke har lekt mer med bibliotekreferansene, sier Willie. – De eneste bøkene her, er gjestenes. Lommebøker.

Centropas åpne kjøkken ligger i enden av det romslige lokalet. Dan P. Neegaard

Ramsløk og reinsdyr

Menyen består av et enkelt ark med et par småretter, tre forretter, fire hovedretter og tre desserter. Bortsett fra den nevnte brioche-makrellen, er rettene enkle og ganske tradisjonelle komposisjoner med vekt på nordiske råvarer.

Min piggvar blir servert med irrgrønn ramsløksaus (forhåpentlig ikke sanket i den fredede Ekeberg-skogen), smørdampet spisskål og en liten bolle med helstekte småpoteter. Willie har fått en tilsvarende til sitt reinsdyr.

– Ser ikke sånne så ofte lenger, nikker han mot de to potetskålene i rustfritt stål. – Jeg kan nesten ikke huske sist.

– Nei, men melne poteter er jo uovertrufne til å knuse i denne nydelige sausen, sier jeg.

Willies rosastekte og møre reinsdyrfilet kunne virket litt malplassert utenfor sesongen hadde det ikke vært for at den blir servert i en smakfull buljong med store biter vårgrønnsaker og timian. Begge retter er rause, nydelig komponert i sin enkelhet og med godt avstemte smaker – i hvert fall da fisken fikk litt ekstra salt.

Piggvar med smørdampet spisskål og ramsløksaus. Dan P. Neegaard

Centropa har et bra utvalg viner på glass. Dan P. Neegaard

Smittende stolthet

Fra vårt bord har vi god utsikt til det åpne kjøkkenet, til vinskapet og til inngangspartiet, der det stadig strømmer inn nye gjester – veldig mange av dem til takterrassen i etasjen over. Der er det god plass, stilig innredning, fantastisk utsikt fra Operaen via Vippetangen og Havnelageret til Østbanen. Virkelig en liten perle – med egen kafémeny.

Men selv om vi verker etter å komme opp i solskinnet, må vi først avslutte måltidet her nede med kanskje sommerdagens aller mest passende rett: rabarbra og jordbær med limerømme og bobler. Det smaker fantastisk.

Mer av slikt på menyen! Nå fremover er det så mange fantastiske råvarer i sesong. Det hadde vært gøy om Centropa kunne konsentrere seg om det og heller la epledesserter og svineknoketerriner vente til høsten.

Vår alltid tilstedeværende blide servitør er superstolt av desserten, forteller at kjøkkensjefen (med fortid fra Stock), akkurat har fått den inn i menyen. Han skjenker mer vin og vann og prater i vei og er så synlig stolt over arbeidsstedet sitt at man blir i godt humør.

Det er én ting som er påtagelig på flere av restaurantene vi har besøkt etter nedstengningen: Servitørene er så glade, rent ut begeistret for å være på jobb igjen. Sånt smitter. På en god måte.

Takterrassen på toppen av utstikkeren fra Deichman er en liten juvel i asfaltørkenen. Dan P. Neegaard

Utsikt, kveldssol, smårettmeny og fine møbler. Centropas takterrasse har det som skal til for en vellykket sommertur på byen. Dan P. Neegaard

Fakta Restaurant Centropa

Adresse: Anne-Cath. Vestlys plass 1, tlf.: 966 46 994, centropa.no Åpningstider: Tir. – lør.: kl. 15–23.30. Uteserveringen åpner kl. 12 lørdag. Prisnivå: Middels/høyt Hva vi spiste: Asparges, makrell, reinsdyr, piggvar, rabarbradessert Hva det koster: Forretter 185–190 kr, hovedretter 275–345 kr, desserter 120–135 Passer for: Små selskaper, par, før opera. Lydnivå: Behagelig. Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja. Innsidetipset: Legg inn tid til et glass på takterrassen enten før eller etter middag på fine solskinnsdager. Vis mer

Aftenposten har tre faste matanmeldere som anmelder tre restauranter i uken. Alle anmeldelsene kan du lese på restaurantguiden.osloby.no hvor du også finner over 60 matguider til alt fra beste pizza og burgere til thailandske godbiter og søndagsåpne restauranter.

Fakta Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 4 Mat: 5 Service: 5 Verdi for pengene: 5 23 av 30 poeng Vis mer

