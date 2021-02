Restaurantanmeldelse: Bombay står der andre faller

Du vet hva du får på Bombay Cuisine. Prisen er den mest positive overraskelsen.

Bombay Cuisine ligger like ovenfor Ringen kino. Foto: Rolf Øhman

Dagobert

45 minutter siden

Vår vurdering:

– Huff, nå er det surt ute, sier Bordvenninnen og børster snø av kåpen. Vi har tatt turen til Grünerløkka for å teste en av «overleverne» i området.

Nå som både Nye Taj Mahal lenger oppe i gaten og Riwaj litt nedenfor har slått av komfyrene og lukket dørene for godt, er det duket for at «lillesøster» Bombay Cuisine endelig får sin plass i solen.