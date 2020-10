Restaurantanmeldelse: Etter et besøk på Vaaghals tenker man kun på når man kan komme tilbake

Etter et besøk hos Vaaghals tenker man kun på når man kan spise der igjen.

Smørbukk

Nå nettopp

– Jeg skulle gjerne hatt leilighet i området her. For et eldorado av spisesteder det er rundt Barcode-rekken. Men konkurransen må være knallhard, sier spisefølget.

Det er blitt en del endringer blant restaurantene i Dronning Eufemiasgate, men både Nodee og Stock holder koken. I tillegg har gode Code kommet til, og det er kort vei til både Maaemo, The Vandelay, Brasserie Rivoli, Salome og Kitchen & Table. Vi har satt oss ned på det første stedet som etablerte seg i Barcode, nemlig Vaaghals.