Ta deg en tur på vinbar

Få ting kan måle seg med vin i glasset, gode venner og litt ost og skinke foran dere. Oslo har fått mange flotte vinbarer de siste årene, med imponerende vinlister fra store deler av verden. Her følger en listen over noen av de mange stedene du kan velge i Oslo.

Grand Vinbar

Borgen, Ørn

Karl Johans gt. 31. Tlf. 98182000. grandcafeoslo.no/vinkjeller

Vinbaren ligger under Grand Cafe og byr på hele 1500 ulike viner. Her får du alt fra topprodusenter fra den klassiske verden, til små produsenter fra den nye verden. Har plass til 80 personer, tilbyr vinsmakinger, småretter og har eget chambre séparée.

Bar Bellini

Olaf Ryes plass 8. Tlf. 22354060. barbellini.no

Autentisk italiensk mat og drikke står på menyen. Konsert hver tirsdag. Stort utvalg av vin på glass.

Vineria Ventidue

Siv Dolmen / siv dolmen

Gimeleveien 22. Tlf. 91358080. vineriaventidue.no

Italiensk restaurant og vinbar sentralt plassert på Frogner. Her kan du velge mellom et stort antall italienske viner

Territoriet

Markveien 58. Territoriet.no

Åpent alle dager. Mange besøk av ulike produsenter og et populært sted for vinstudenter. Her får man nemlig muligheten til blindtester av de ansatte.

Barotto

Parkveien 80. Tlf. 90937961. barotto.no

Intim vin -og cocktail bar med et stort utvalg viner. Kun et par minutters gange fra Tjuvholmen eller Solli plass. Sitteplasser til 30 personer, ståplasser til mellom 40 og 50 stk.

Baltazar Ristorante & Enoteca

Rolf Øhman

Dronningens gt. 27. Tlf. 23357060. baltazar.no

Et hyggelig sted i Kirkeristen med et stort antall viner på glass. Variert og spennende matmeny. Populært hos kjærestepar, familier og forretningsfolk.

Dr. Kneipp

Paal Audestad

Torvbakkgata 12. Tlf. 22372297. markveien.no

En av Oslos eldste vinbarer. Åpnet dørene i 1991. Småretter og intim atmosfære. Ligger sammen med Markveien Mat & Vinhus.

Cru Vin & Kjøkken

Berg-Jacobsen Jon-Are

Ingelbrecht Knudssøns gt. 1. Tlf. 23989898. cru.no

Restaurant i 1. etasje og vinbar i kjelleren. God stemning og mange ulike viner på glass. Her blir du fort sittende lenge, men det er vanskelig å bestille drosje til gateadressen med for mange glass innabords.

Enoteca Vinbar

Bygdøy allé 59. Tlf. 23270927. enoteca.no

Etablert i 2001. Populært sted for italiensk mat og vin. Har et stort antall italiensk viner, også på glass. Åpent hver dag.

Vintage Kitchen – vinbar og restaurant

Aleksander Andersen

Lakkegata 55. vintagekitchen.no

Nytt sted med restaurant i 2. etasje og vinbar i 1. etasje. Tilbyr mange viner på glass. Her kan du også spise danske smørbrød til lunsj.

Brutus restaurant & vinbar

Monica Strømdahl

Eiriks gt. 2. Tlf. 22380088. barbrutus.no

Naturvinbar på Grønland åpen syv dager i uken. Kjøkkenet lager retter basert på enkle råvarer med fokus på grønnsaker.

Champagneria

Audestad, Paal

Frognerveien 2. Tlf. 21080909. champagneria.com

Stort utvalg sprudlevin i alle prisklasser. Restauranten er i to etasjer og tilbyr tapas. Populær røyketerrasse i 2. etasje.