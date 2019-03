Restaurantanmeldelse: Kødder det til

– Oi! Dette er vel ikke helt i tiden, sier spisefølget. Vi har passert Kvadrat salatbar og gått forbi vegetarstedet Nordic Footprints før KöD restaurant dukker opp – en ny dansk steakhousekjede i Posthallen.

– Et veldig flott spisested. Sist gang jeg var i disse lokalene, var det en edderkopputstilling her, sier spisefølget. Den nye restauranten er blitt lekker, stor og åpen. Det er høyt under taket, bar i midten, flere chambre séparée, og en nordisk, minimalistisk stil uten duker med lyse gulv og svarte trebord.