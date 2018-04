Bak den grå fasaden i Parkveien ser vi et gyllent lys innenfra. Når man kommer inn døren er en lang bardisk det første vi ser, deretter bordrekkene langs vinduene ut mot gaten. Det er allerede flere gjester her, og etter at vi hengt fra oss jakker ved inngangen, blir vi fulgt til et bordet av en hyggelig og effektiv servitør.

Noen sitter i baren med vinglass og drinker, men vi er her for maten, og menyen kan friste med mye godt.