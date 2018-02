– Hadde jeg bodd her, hadde jeg nok sikkert stukket innom nesten daglig, om ikke annet så for kaffen. Willie drar fingeren langs kanten av koppen for å få med seg cremaen som henger igjen.

Det er lett å være misunnelig på beboerne på Lilleborg, en liten by i byen bygget rundt restaurerte, vakre fabrikkbygninger rett ved Akerselva. Det som lett kunne blitt en død bofabrikk i utkanten av Sagene, er blitt et levende miljø med eget bakeri, gourmetrestaurant, teater, grønnsakshandel og nå – pizzeriaen Lupo (som altså betyr ulv på italiensk). De erfarne restaurantfolkene bak den lille stjernen Astral i nabobygningen står bak nyåpningen.