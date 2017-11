– Smørbukk? Under julehandelen må man inn på et kjøpesenter enten man vil eller ikke, og en ting som er sikkert, er at hvis man har lavt blodsukker, blir hele handelen et mareritt.

– Ja, Dagobert. Før var mattilbudet i varehusene elendig: Det beste du kunne håpe på var en kafé der de solgte halve rundstykker med svett ost, frøhorn, napoleonskake og vafler. I de senere årene har det bedret seg, men ennå er det langt mellom stedene der du vil sette deg ned for en velfortjent pause med en matbit og kanskje et glass vin før du avslutter handlerunden.

Her er dommen over Steen & Strøm: Byr på et variert tilbud av spisesteder

Rolf Øhman

– Enig i det, Smørbukk. Det er heller ikke bare-bare å etablere et spisested i et kjøpesenter: Det er mange butikkinnehavere som vil ha seg frabedt stekeos inn i lokalet fra spisestedet ved siden. Sushi og thai på Oslo City serverer nå bare sushi etter at klesbutikkene rundt klaget på matlukt i klærne.

– Sant nok, Dagobert. Steen & Strøm er stedet som har tatt dette mest på alvor med en stor kjeller der det tilbys alle mulige retter. De har også brukbart utvalg i kjelleren til Paleet, mens tilbudet er mer magert i fornemme Eger.

Her er dommen over Oslo City og Byporten: Noen lyspunkter, men det meste på det jevne

Signe Dons

– Det er mange kjeder, Smørbukk! Oslo City og Byporten har spredt stedene rundt i senteret, men det er fremdeles kjedene som dominerer – jeg kjenner igjen flere av dem fra andre kjøpesentre utenfor sentrum.

Her er dommen over Eger: Et godt valg

Espedal, Jan Tomas

– Er du smart, Dagobert, holder du deg unna lunsjstedene mellom klokken 12 og 13 – da er det mest folk. Ta en tidlig lunsj kl. 11 eller kos deg med en sen julelunsj fra kl. 14 og utover. Det er også ofte ledig bord på kveldstid på Paleet.

Her er dommer over Glasmagasinet: Dyrt, dårlig burger.

Signe Dons

– Bra tips, Smørbukk. Selv om det er enkelte lyspunkter, er min konklusjon at det er kjedene med middelmådig mat som dominerer fortsatt.

Her er dommen over Paleet: Gå en tur i kjelleren