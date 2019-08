Restaurantanmeldelse: Et stykke til toppen, Ekebergrestauranten!

– Zzzzzz, de sliter litt i skiftet mellom lunsj og middag, sier spisefølget. Vi har stått en stund og ventet på å få bord, men folk er opptatt med å bære vekk skitne asjetter, rydde bord og få ut folk som har hatt bordet altfor lenge.

Etter ti minutters ventetid får vi tildelt et fint vindusbord og starter med en øl hver mens vi nyter den fantastiske utsikten over Oslo. Servitøren er kjapt ute med menyer, men dessverre så kjapp at den ene ølen havner i fanget på spisefølget. Slikt skjer, og kort tid etter kommer en ny øl på bordet med flere beklagelser.