Restaurantanmeldelse: Fransk og feststemt med overraskende kombinasjoner

Du kommer til Frenchie for maten, men blir (kanskje) for festen.

Dagobert

Nå nettopp

– De tar betalt for brød og smør her også, sier Bordvenninnen, som har lagt merke til at flere steder har begynt med det.

Sist vi opplevde dette, var på Arts restaurant mellom Aker brygge og Tjuvholmen.