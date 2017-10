– Det er sjelden vi er i dette strøket. Sist var på Bon Lio for et års tid siden, sier Bordvenninnen, som også husker at det knallblå huset tidligere hadde en restaurant som serverte det meste fra det asiatiske kjøkken. – Jeg tror den het Indochina og hadde en meny med nesten 100 retter fra alle kanter av Asia.

Nå er det fransk som gjelder: Chez Colin åpnet dørene våren 2015 og har servert god fransk brasseriemat til en rimelig penge, selv om man har økt prisnivået noe siden starten.