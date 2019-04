Når det er røde dager eller høytider, kan det føles som om Norge går i dvale. Men for dem som er sultne på byliv i julen eller påsken, er de indiske og asiatiske restaurantene stort sett sikre kort: Her er dørene åpne så å si året rundt.

Vi har bestemt oss for å besøke et sted som er blant byens mest seiglivede i en skiftende restaurantbransje: Gate of India.