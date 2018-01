Guide til rimelige spisesteder

Januar måned byr som vanlig på altfor mange regninger og angring over den litt for dyre julegaven til kjæresten. Heldigvis tilbyr mange av Oslos spisesteder på rimelig mat og mange gode tilbud. Sjekk ut disse!

Albertine Tandoori

Signe Dons

Hallings gate 3. Tlf. 22605778. Albertine-indisk.no

Eldgammelt stamsted for lokalmiljøet på St. Hanshaugen. I dag serveres rimelige indiske retter i spisestedet. Sjekk ut dagens rett til 99 kroner!

Balkan Pizza & Kebabhouse

Morten Uglum

Pilestredet 49. Tlf. 22599522.

Pizza, flere typer kebab, burgere, salater, pide med ulike toppinger. Spise der eller take away. Kjent for sin svenske kebabpizza. En av to vinnere i Aftenpostens store kebabtest.

Koie Ramen

Stenersen, Tor

Osterhaugs gt. 13. koieramen.no

Stilrent sted som kun serverer ulike typer av suppen ramen. Japansk hurtigmat på sitt beste. Har ikke takeaway. Ikke bordbestilling.

Tekehtopa

Magnus Knutsen Bjørke

St. Olavs Plass 2. Tlf. 47978089. tekehtopa.no

Uformelt og hyggelig sted fra 1997 i gammelt apotek. Sjekk ut dagens 3-retter til fine 405 kroner eller 4-retteren til 445 kroner. Det er en meget god deal.

Kafe Løve

Ingar Storfjell

Kristian IVs gt. 8. Tlf. 22473970. kafelove.no

Spisested i Det Norske Teatret. Serverer frokost, lunsj og middag, gjerne med både teater og konserter. Prøv 3-retter teatermeny til 395 kroner. Mye mat for pengene.

Punjab Tandoori

Rolf Øhman

Grønland 24. Tlf. 22172086. punjabtandoori.no

Enkelt og hyggelig spisested sentralt på Grønland med noen få kyllingvarianter på menyen. Meget rimelig priser på vei ut eller på vei fra byen.

Beijing Palace

Fartein Rudjord

Pilestredet 27. Tlf. 22110800. beijingpalace.org

Spisestedet har spesialisert seg på kinesisk tapas/dim sum i enkle og uformelle lokaler i Pilestredet. Omfangsrik meny og rimelige priser.

MG10 Bar & Kitchen

Siv Dolmen

Mandalls gt. 10, Teaterplassen. Tlf. 96653868.

Gastropub med burgere, texmex og amerikanske retter. Bra utvalg mikrobrygg på fat og flaske. Lunsj, middag, øl og drinker.