– Det er ikke lenger så mange konkurrenter i dette området etter at Nye Taj Mahal la ned tidligere i år. Nå må man ned til Bombay Cuisine og Riwaj på Grünerløkka, Gutta fra Calcutta på Kiellands plass eller Tandoori Hut på Sagene for å spise indisk eller hente take away, sier Spisevennen, som lenge pendlet mellom Jewel of Indias avdeling på Sandaker og Nye Taj Mahal lenger nede i gaten.

– Den siste tiden var det lite futt i Nye Taj Mahal, så det er ikke rart at Jewel of India står igjen som seierherre, mener han.