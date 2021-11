Restaurantanmeldelse: Abrakadabra fra Arakataka

Etter 20 år holder Arakataka stadig samme, høye ambisjonsnivå.

Arakataka har mange stamkunder og er et populært sted å legge middagen før konsert på Rockefeller eller Sentrum scene.

Smørbukk

30 minutter siden

– Her er et tips til alle som driver spisested: Det er ikke så stas å se folk sitte med PC-en på bordet i restaurantlokalet og jobbe. Vi har sett det på flere restauranter i det siste. Gjør det et annet sted, sier spisefølget. Vi har tuslet inn dørene til Arakataka ved Rockefeller og fått plass innerst inne det L-formede lokalet.